Kocaali’de Samanlık Yangını Kontrol Altına Alındı

SAMANLIKTA YANGIN ÇIKTI

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bir samanlıkta yangın çıktı ve itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonucunda samanlık tamamen kullanılamaz hale geldi.

ALEVLER KISA SÜREDE YAYILDI

Yangın, Çukurköy Mahallesi’nde A.Y.’ye ait bir samanlıkta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın, kısa bir süre içerisinde samanlığı ve çevresini sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, hızlı bir çalışma ile yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Samanlığın kullanılamaz hale geldiği yangına dair incelemeler başlatıldı.