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Kocaali’de Traktör Altında Kalan Aysima

TRAFAKTA KONTROLDEN ÇIKAN TRAKTÖRDE FELAKET

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde, bir traktör kontrolden çıkarak evlerinin yanındaki boşluğa düştü. 14 yaşındaki Aysima Tiryaki aracın altında kalarak yaşamını yitirirken, sürücü durumdaki babası kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza, Kocaali Kirazlı Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi.

TRAKTÖR DÜŞTÜ, ACILI DURUM ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Tiryaki yönetimindeki 54 NG 913 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir duvara çarptı ve ardından evlerinin yanındaki boşluğa düştü. Kazada Aysima Tiryaki traktörün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından çıkarılan çocuk, ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Ancak, Aysima Tiryaki hastaneye ulaşmadan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sürücü baba Mehmet Tiryaki’nin yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı. Bu trajik olay, bölge halkını derinden üzüntüye boğdu.

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