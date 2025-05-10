Kocaali’de Traktör Altında Kalan Çocuk

CENAZE TÖRENİ YAPILDI

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Aysima Serra T’nin cenazesi toprağa verildi. Akpınar Mahallesi’nde meydana gelen bu üzücü olayın ardından, Aysima Serra T’nin cenazesi Merkez Cami’ne getirildi. Cenaze töreninde aile fertleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

HEMEN DEFNEDİLDİ

Cenaze, öğle namazının ardından Kirazlı Mahalle Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, kızın ailesinin yanı sıra AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aysima Serra T, babası K.T tarafından okuldan alındığı sırada traktörü kullanmak istemiş. İddiaya göre, evin yakınına yaklaştıkları esnada dik rampadan dolayı K.T direksiyona geçmek istemiş, bu sırada Aysima Serra T babasıyla yer değiştirdiği için traktör hareket etmiş ve devrilmişti.

AĞIR YARALANDI, HASTANEDE KURTARILAMADI

Düşme sonucunda devrilen traktör ile duvar arasında sıkışarak ağır yaralanan Aysima Serra T, hemen Kocaali Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamış. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmış.