Kocaali’deki Yangın Ekiplerce Söndürüldü

ORMANLIK ALANDA YAŞANAN YANGIN

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde Kirazlı yolu Çukurköy sapağı mevkiinde bulunan ormanlık alanda patlak verdi.

İTFAİYE VE JANDARMADAN HIZLI MÜDAHALE

Sebebinin henüz belirlenemediği yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman işletmeye bağlı ekipler yönlendirildi. Adrese ulaşan ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın ile ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme süreci başlatıldı.