Haberler

Kocaali’deki Yangın Ekiplerce Söndürüldü

ORMANLIK ALANDA YAŞANAN YANGIN

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen orman yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın, gece saatlerinde Kirazlı yolu Çukurköy sapağı mevkiinde bulunan ormanlık alanda patlak verdi.

İTFAİYE VE JANDARMADAN HIZLI MÜDAHALE

Sebebinin henüz belirlenemediği yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman işletmeye bağlı ekipler yönlendirildi. Adrese ulaşan ekipler, yangını daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangın ile ilgili olarak ilgili kurumlar tarafından inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası Başlıyor

Kutlu Dumlu Snowboard Türkiye Şampiyonası, Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025 faaliyet programı kapsamında Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı. İki gün sürecek yarışmada, 14 ilden yüzlerce sporcu yer alıyor.
Haberler

Denizli’de Jandarma Kom’dan Rekor Uyuşturucu Operasyonu

Denizli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı, bunlardan 6'sı tutuklandı. Ayrıca 517 bin 800 doz sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.