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Kocaali Ve Kaynarca’da Denize Girmek Yasak

DENİZE GİRME YASAĞI UYGULANACAK

Sakarya’nın Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde kötü hava koşulları yüzünden denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı. Sakarya’daki kaymakamlıklar, bu yasak kararı doğrultusunda vatandaşları bilgilendirdi.

SAHİL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALIYOR

Yasağın ardından Sahil Güvenlik ekipleri, bölgede devriye gezmeye başladı. Denizdeki dalga boyundaki artış ve güçlü rüzgardan ötürü can kaybı ve boğulma tehlikesine karşı önlemler alındığı ifade edildi. Vatandaşların uyarıları dikkate alması ve yasak süresince denize girmemesi önemle rica ediliyor.

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