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Kocaaliler’de Bayramda Yapay Zeka Robotu

KUTLAMALARDA YAPAY ZEKA DESTEĞİ

Burdur’un Bucak ilçesi Kocaaliler Beldesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde yapay zeka destekli robot, renkli görüntüler ortaya koydu. Kocaaliler Belediyesi ile Kocaaliler ilk ve ortaokulu tarafından gerçekleştirilen çeşitli etkinlikler çocukların katılımıyla renklendi.

Kocaaliler okul bahçesinde kurulan sahnede halk oyunları, şiir dinletileri, koro performansları ve tiyatro gösterileri düzenlendi. Çocuklara pamuk şeker ikramı yapıldı. Ayrıca, kutlama etkinliğine katılan yapay zeka destekli robot da çocukların neşesine neşe kattı.

Kocaaliler Belediye Başkanı İlyas Delen, etkinlikte çocuklarla bir araya gelip bayramlarını kutladı. Belediye olarak çocuklara yönelik farklı bir etkinlik gerçekleştirmek istediklerini belirten Delen, “Yapay zeka robotunu etkinliğimize getirerek çocuklarımızın dijital çağın yeniliklerinin farkında olmasına katkı sağladık.” diyerek düşüncelerini ifade etti.

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