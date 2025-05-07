Kocabıyık, Cumhurbaşkanına Hakaret Etti

DIJITAL DÜNYADA TANIYNA ARİF KOCABIYIK’IN HAKARET SKANDALI

Sokak röportajları ile dijital ortamda kendini gösteren Arif Kocabıyık, sık sık AK Parti’ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelerek tepkilerin odağı haline geldi. Geçtiğimiz aylarda CHP’li belediyelere ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk operasyonunun yapıldığı gün gözaltına alınan Kocabıyık, ifadesinin ardından serbest bırakılmasına rağmen tekrar karakolluk oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Kocabıyık, sokak röportaj yaptıktan sonra Antalya’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kocabıyık’ın gözaltına alınmasına dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Instagram sosyal medya platformunda ilavetv.07 kullanıcı adıyla bulunan hesap yöneticisi A. K., bir röportaj sırasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak kullandığı hakaret içerikli ifadeler nedeniyle, Antalya İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gözaltına alınmış, şahıs hakkında hukuki işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

TUTUKLANDI

İfadesi alınan Kocabıyık, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.