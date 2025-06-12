Kocaeli Başsavcısı Akgün, Tahliye Verilerini Açıkladı

BAŞSAVCI AKGÜN’ÜN TAHNİYE AÇIKLAMALARI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, infaz yasasından yararlanarak bayramın ilk günü tahliye sayılarına dair bilgiler paylaştı. Akgün, çeşitli suçlardan mahkum olan toplam 262 kişinin denetimli serbestliğe ayrıldığını, açık cezaevine gönderildiğini ve tahliye edildiğini duyurdu. Başsavcı, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte kentteki ceza infaz kurumlarında yaşanan tahliyeleri değerlendirirken, adliyede artan dosya yükü, aile içi şiddet, örgütlü suçlar ve bilişim dolandırıcılığı gibi suçlardaki artışa da dikkati çekti.

CEZAEVİNDEKİ TUTUKLU SAYILARI

Kocaeli’deki cezaevlerinde mevcut tutuklu ve hükümlü sayısını açıklayan Akgün, “Toplamda cezaevlerinde 5 bin 255 tutuklu ve hükümlü bulunuyor,” dedi. Teşhis ettiği rakamlar arasında açık ceza infaz kurumunda bin 466, 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde bin 644, 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde bin 659, 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde 247 ve 2 No’lu Cezaevi’nde ise 239 kişinin olduğuna dikkat çekti.

YENİ ADLİYE BİNASI PROJESİ

Mevcut adliyenin yetersizliği nedeniyle yeni bir adliye binası inşa edileceğini hatırlatan Akgün, projeye ilişkin ihale sürecinin ekim ayında başlayacağını aktardı. İnşaat süresince bazı adliye birimlerinin kiralık binalara taşınmasının planlandığını belirten Akgün, faaliyete geçirilmeyi bekleyen mahkemelerin yer sıkıntısı nedeniyle henüz aktif hale getirilemediğini de sözlerine ekledi.

DOSYA SAYILARINDAKİ GÖRÜNTÜLER

2025 yılı içerisinde Kocaeli Adliyesi’ne gelen dosya sayısı 23 bin 374 olarak kaydedildi. Akgün, bu dosyalardan 23 bin 128’inin sonuçlandığını belirtirken, yıl içinde 7 bin 530 iddianamenin hazırlandığını ve 11 bin 350 dosya için takipsizlik kararı verildiğini açıkladı. Çeşitli davalarla ilgili detaylar verirken, uzlaştırma bürosunun 1,885 dosyada çözüm sağladığını ve aile içi şiddet bürosunda da bin 38 karar çıktığını aktardı.

BİLİŞİM SUÇLARINDA ARTIK GÖRÜNTÜLER

Akgün, 2021’de 33 bin, 2022’de 39 bin 676, 2023’te ise 45 bin 557 dosya açıldığını belirtti. 2025’in ilk 6 ayında açılan aile içi şiddet kapsamında bin 346 dosyadan bin 38’inin sonuçlandığını ifade eden Akgün, bilişim ve dolandırıcılık suçlarında da önemli bir artış yaşandığını vurguladı.

CEZAEVLERİNDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ

Kocaeli’deki ceza infaz kurumlarında tarım, üretim ve eğitim çalışmaları devam ettiğini belirten Akgün, “Cezaevlerinde ekmek yapma makinesi imal ediliyor. Ayrıca yabancı dil, el işi, tekstil, berberlik gibi alanlarda kurslar veriliyor. Üretilen iş kıyafetleri ve aksesuarlar sosyal markette sergileniyor,” dedi.