Kocaeli D130’da Trafik Kazası Oldu

ÜÇ YARALIYLA SONUÇLANAN ZİNCİRLEME KAZA

Kocaeli D130 Karayolu’nda gerçekleşen zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı. Kaza anı, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Olay, Gölcük ilçesinde, D130 Karayolu’nun İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cem Ö. yönetimindeki motosiklet, önünde ilerleyen otomobile sağ taraftan çarptı.

AĞIR ÇARPIŞMA SONRASI DENGE KAYBI

Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Cem Ö., motosikletiyle birlikte yola savruldu. Ardından gelen iki motosiklet sürücüsü de ani fren yaparak, motosikletlerinin kontrolünü kaybetti. Kazaya karışan toplam üç motosiklet sürücüsü, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

KAZAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

Kazanın meydana geldiği noktada, rögar kapağından taşan kanalizasyon suyunun asfaltı kayganlaştırdığı ve bu durumun kazaya zemin hazırladığı öne sürüldü. Kaza anı, bir motorcunun kask kamerasına da kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.