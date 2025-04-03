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Kocaeli’de 100 Kilogram Kaçak Tütün Bulundu

KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlarda, iş yeri ve araçta yapılan aramalarda toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.

OPERASYON DETAYLARI

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Darıca ve Gebze ilçelerinde bir iş yeri ile bir araçta gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde, 100 paket halinde toplam 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Aramaların ardından 2 şüpheli, “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefet suçundan adli işlem görecek.

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