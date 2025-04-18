Kocaeli’de 1001 Hatim Geleneği Yapıldı

ERZURUM’UN MANEVİ GELENEĞİ KOCAELİ’DE YAŞATILDI

Erzurum’u doğal afetlerden korumak adına Pir Ali Baba’nın başlattığı “1001 Hatim” geleneği, Kocaeli’de icra edildi. Yaklaşık 500 yıldır devam eden bu önemli gelenek, Kocaeli’de de gerçekleştirildi. Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi’ndeki Şirin Camii’nde düzenlenen etkinlik, Erzurum İspir Aksu Vadisi Derneği Başkanı Hanifi Aksu’nun liderliğinde yapıldı. Hatim duasına, caminin imamı Aziz Barış, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, çevre camilerden gelen din görevlileri ve kurs öğrencileri katıldı. Camide hatimler okunarak dualar edildi.

DULARLA BİRLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

Programın sonunda bir konuşma yapan imam Aziz Barış, “Bu coğrafyanın ruhunda; evliyaların, ermişlerin emeği vardır. Bizler bu toprakların barış, birlik ve kardeşlik içinde olması için dua ettik. Filistinli ve Türkistan’daki kardeşlerimiz başta olmak üzere, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlar için niyazda bulunduk. Katılım gösteren tüm cemaatimize teşekkür ederim,” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

HER YIL DEVAM EDEN GELENEK

Hanifi Aksu, Aksu Vadisi Dernek Başkanı olarak, “Bu hatim programını her yıl Erzurum’un İspir ilçesi başta olmak üzere çeşitli yerlerde sürdürüyoruz. Bu yıl Körfez Şirin Camii’nde nasip oldu. Katkı sunan herkese teşekkür ederim,” diye belirtti.

ANADOLU’NUN BİRLİK RUHU YENİDEN AYAĞA KALDIRILDI

Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Ahmet Önal, “Biz Anadoluyuz. Tarih boyunca bu toprakları omuz omuza koruduk. Devletimize, milletimize, ordumuza ve güvenlik güçlerimize sahip çıkacağız. Bu tür programlara her zaman destek vereceğiz,” ifadelerini kullandı. Program, cemaatin duaları ve yapılan ikramlarla sona erdi.