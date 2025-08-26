Haberler

Kocaeli’de 12 Kilo Esrar Yakalandı

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Kocaeli’de gerçekleştirilen bir operasyonda 12 kilo 73 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli de gözaltına alındı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında yoğun bir çalışma yürüttüğü belirtildi.

OPERASYON DETAYLARI

Bu çalışma çerçevesinde düzenlenen operasyonda, 12 kilo 73 gram kubar esrar, 583 kök kenevir, 260 gram kenevir tohumu ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheliye adli işlem başlatıldı.

