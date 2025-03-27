Kocaeli’de 15 Yaşındaki Sürücü Kaza Yaptı

KAZA ANI VE SONUÇLARI

Kocaeli’de, babasının otomobilini izinsiz alan bir çocuk, park halindeki dört araca çarparak ciddi bir kaza yaptı. Olay, Körfez ilçesindeki Çamlıtepe Mahallesi’nde, Yunus Emre Caddesi üzerindeki Körfez Yüzme Havuzu önünde gerçekleşti.

HURDA HALİNE GELEN ARAÇLAR

Iddialara göre, 15 yaşındaki çocuk, babasına ait aracı alarak mahallede dolaşmaya çıktı. Yunus Emre Caddesi çıkışında hızla ilerleyen bu araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki üç otomobil ve bir kamyonete çarparak durabildi.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS MÜDAHALESİ

Kaza sonrası, olayın duyulması üzerine polis ve sağlık ekipleri derhal olay yerine yönlendirildi. Sağlık görevlileri, yaralanan çocuğa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Karayolları ekipleri ise yola dökülen mazot ve yağı temizleyerek, kapanan trafiği yeniden açtı. Kazada toplamda beş araçta ciddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.