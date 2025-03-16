Kocaeli’de 17 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

KİŞİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Kocaeli’de, çeşitli suçlardan dolayı 17 yıl 8 ay hapis cezası almış bir hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, “dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçları dolayısıyla toplamda 17 yıl 8 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.T. adlı 57 yaşındaki şahsın, Kocaeli’de bulunduğu tespit edildi.

OPERASYON VE TUTUKLAMA

Polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde yakalanan M.T., gerekli işlemlerin ardından tutuklandı. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.