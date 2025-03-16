Haberler

Kocaeli’de 17 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

KİŞİ HAKKINDAKİ BİLGİLER

Kocaeli’de, çeşitli suçlardan dolayı 17 yıl 8 ay hapis cezası almış bir hükümlü, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon ile ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, “dolandırıcılık”, “vergi usul kanununa muhalefet” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçları dolayısıyla toplamda 17 yıl 8 ay 30 gün hapis cezası bulunan M.T. adlı 57 yaşındaki şahsın, Kocaeli’de bulunduğu tespit edildi.

OPERASYON VE TUTUKLAMA

Polis ekiplerinin yaptığı operasyon neticesinde yakalanan M.T., gerekli işlemlerin ardından tutuklandı. Bu gelişme, güvenlik güçlerinin suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

ÖNEMLİ

Haberler

Papa Francis’in Hastaneden İlk Fotoğrafı Yayınlandı

Papa Francis'in, Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde tedavi gördüğü süre boyunca yayımlanan ilk fotoğrafı kamuoyuyla paylaşıldı. 88 yaşındaki Papa, 14 Şubat'tan beri hastanede.
Haberler

Netanyahu, Şin-Bet Direktörü Bar’ı Görevden Alıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, iç istihbarat şefi Ronen Bar ile yaptığı görüşmede, bu hafta görevden alınacağına dair bilgi verdiği öne sürüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.