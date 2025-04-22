Kocaeli’de 26 Yıl Cezalı Hükümlü Yakalandı

KİŞİ YAKALANDI

Kocaeli’de, 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari bir hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

OPERASYONUN DETAYLARI

Bu çalışma çerçevesinde yapılan operasyonda, “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan 26 yıl hapis cezası bulunan ve 71 suç dosyasıyla aranan K.S. (35) isimli şahıs yakalandı. Hükümlü, gerekli işlemler tamamlandıktan sonra cezaevine teslim edildi.