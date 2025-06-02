Kocaeli’de 3 Araç Kaza Yaptı

KOCAELİ’DE KAZADA YARALANANLAR VAR

Kocaeli ilinde, Kuzey Marmara Otoyolu’nda meydana gelen bir trafik kazasında 4’ü çocuk olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Körfez ilçesindeki Kutluca mevkisinde gerçekleşti. Ankara yönüne doğru giden ve sürücülerinin kimlikleri belirlenemeyen 81 AAC 004, 34 FGK 420 ve 06 EFM 491 plakalı üç otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 81 AAC 004 plakalı araç, yol kenarındaki bariyerin altına girdi.

SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Kazada yaralanan 12 kişi, durumu bildiren ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralılar, çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametindeki üç şerit trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri, bölgede ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Kazanın ardından, kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolda temizlik çalışmasının yapılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı.