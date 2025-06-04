Kocaeli’de 4 Bin Personel Görevde

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kurban Bayramı tatili süresince il genelinde 4 bin jandarma ve emniyet personelinin görev yapacağını duyurdu. Vali Aktaş, bayram döneminde yaşanacak trafik akışına yönelik bir dizi inceleme gerçekleştirdi. Kuzey Marmara Otoyolu’nda yer alan Alikahya Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’ndaki incelemeleri esnasında, Kurban Bayramı sebebiyle otoyollarda ve devlet yollarında yoğun bir hareketliliğin başladığını ifade etti.

GÜVENLİ BİR TRAFİK İÇİN TEDBİRLER ALINIYOR

Cuma günü başlayacak bayramın trafik yoğunluğuna karşı gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Aktaş, “İlimiz gerek otoyollarıyla gerek devlet yolu ile önemli geçiş güzergahında bulunuyor. Bu nedenle, burada alacağımız tedbirler vatandaşlarımız açısından kıymetli olacak.” dedi. Le Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin bayram süresince, normal zamanlarda aldıkları önlemlere ek olarak 24 saat boyunca radar ve motosiklet uygulamalarıyla sahada bulunacağını belirtti.

Vali Aktaş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı dışında, Tarım İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin de bayram öncesi ve bayram esnasında aktif olacaklarını ifade etti. “Amacımız vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmesi” diyen Aktaş, “Emniyet ve jandarma personelinden 4 bin arkadaşımız bayram süresince görevli olacak.” sözlerini aktardı.

VATANDAŞLARA TRAFİK UYARILARI

Aktaş, vatandaşlara yapacakları yolculuklarda dikkat etmeleri gereken bazı noktaları hatırlattı. Özellikle sürücülerden trafik kurallarına uymalarını, aşırı hız yapmamalarını, emniyet kemerlerini takmalarını, seyir halindeyken cep telefonunu kullanmamalarını ve trafik işaretlerine dikkat etmelerini rica etti. “Hedefimiz sıfır kazayla, sıfır ölümle bayramı geçirmek.” ifadeleriyle dikkat çekti.