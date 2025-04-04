Kocaeli’de 600 Kişi Tavuktan Zehirlendi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir işletmede tavuk döner tüketiminin ardından rahatsızlananların sayısının 648’e ulaştığı bildirildi. İşletme sahipleri K.Y. ve E.T. tutuklandı.

648 KİŞİ HASTANELERE BAŞVURDU

1 Nisan günü Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde yer alan tavuk döner satışı yapan bir işletmeden farklı zamanlarda döner yiyen 648 kişi, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ile Körfez Devlet Hastanesi, ilçedeki özel hastaneler ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Bu kişilerden 646’sı tedavi sonrasında taburcu edilirken, 2 hastanın tedavi süreçleri ise devam ediyor.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan işletme sahipleri K.Y. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kocaeli Valiliği, zehirlenme olayı ile ilgili yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi: “İlimiz Körfez İlçesi’nde faaliyet gösteren bir işletmede tavuk döner yiyen vatandaşlarımız, mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleri ile hastanelere başvurdu. Körfez İlçe Sağlık Müdürlüğü’nden 01.04.2025 tarihinde gelen bildirim doğrultusunda, Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından ilgili işletmeye gidilerek döner tezgahında bekleyen tavuk döner ürününden numune alındı ve bu numune Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’ne gönderildi. Laboratuvar yetkilileri, yapılan kontrollerde tavuk döner numunesinin test sonuçlarının olumsuz olduğunu ve Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’ne uygun olmadığını tespit etti. Bunun üzerine işletme hakkında Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından suç duyurusunda bulunuldu.”

Valilik ayrıca, “Gerçekleşen zehirlenme olayı ile ilgili iş yeri sahipleri tutuklandı. Kocaeli genelinde toplam 648 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelerimize başvurdu. Hayati tehlikesi olmayan 648 hastamızdan 646’sı taburcu edildi ve 2 hastamızın tedavisi devam ediyor. Söz konusu işletme Körfez Belediyesi tarafından mühürlendi. Ayrıca, bu konu Valiliğimiz, Belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yakinen takip edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.