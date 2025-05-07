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Kocaeli’de 73 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

KOCAELİ’DE YAPILAN OPERASYON

Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonda toplam 73 bin 600 makaron ele geçirildi. Valilikten gelen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele amacıyla yoğun bir çalışma yürütüyor.

ELE GEÇİRİLEN KAÇAK MALZEMELER

İzmit ve Dilovası ilçelerinde düzenlenen operasyonda, 73 bin 600 makaronun yanı sıra 57 bin sigara filtresi, 436 elektronik sigara ve 53 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 4 şüpheli üzerine adli tahkikat başlatıldı.

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