Kocaeli’de 74 yaşında adam tutuklandı

KOCAELİ’DE UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU

Kocaeli’de uyuşturucu ticareti ile ilgili olarak yargılanan 74 yaşındaki bir adam, oğlu ile birlikte tutuklu durumda bulunuyor. Evde ele geçirilen uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ifade ederek, “16 yaşımdan beri, 45 senedir uyuşturucu içiyorum” dedi. Kocaeli’de uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar çerçevesinde, kolluk kuvvetleri tarafından yapılan fiziki takip sonucunda, 74 yaşındaki S.Ç. ve 41 yaşındaki oğlu E.Ç.’nin yaşadığı evde arama gerçekleştirildi.

Arama sırasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi ve her iki şüpheli gözaltına alındı. Alınan ifadelerin ardından baba ve oğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi. Duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Suçlamaları reddeden E.Ç., “Babamla beraber yaşıyorum. Evde bulunan uyuşturucular bana ait değildir. Uyuşturucu ticareti suçunu kabul etmiyorum. Kime ait olduğunu bilmiyorum” açıklamasında bulundu.

S.Ç. ise evdeki uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ederek, “Satıcı değil, içiciyim. 16 yaşımdan beri, 45 senedir uyuşturucu içiyorum. Uyuşturucu bana aittir. 20 bin TL’ye satıyorlar normalde ancak 12 bin TL’ye uygun bulunca toplu aldım. Ticaretini yapmıyorum. Kendim içmek için aldım” dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi.