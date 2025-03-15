Kocaeli’de 8 Milyon Makaron Yakalandı

KOCATEPE’DE YAPILAN ARAMA

Kocaeli TEM Otoyolu’nda polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama sonucunda 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron bulundu. Olayla bağlantılı olarak 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele amacıyla ortak bir çalışma yürüttü.

Yürütülen çalışmalar neticesinde dün İzmit TEM Otoyolu’nda İstanbul yönüne giden bir tır durduruldu. Tırın çekici ve dorsesinde gerçekleştirilen köpekli arama sonucunda 8 milyon dal bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronlara el konulurken, iki şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’ndan adli işlem uygulandı.