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Kocaeli’de Akvaryumdan Çıkan Yangın Hasar Verdi

YANGININ NEDENİ AKVARYUMUN ELEKTRİK TESİSATI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde akvaryumun elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın, ev ve eşyalar üzerinde hasara neden oldu. Olay, Hacıosman Mahallesi Morlale Sokak’taki bir apartmanın birinci katındaki dairede gerçekleşti.

MAHALLELİ DMVANIN YÜKSELDİĞİNİ GÖRDÜ

Elde edilen bilgilere göre, binadan yükselen dumanları fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek ateşi kısa sürede söndürmeyi başardı. Evin içerisinde birikmiş yoğun duman da tahliye edildi. Yangın sırasında dairede yaşayan kiracının evde olmadığı öğrenildi. Akvaryumun elektrik tesisatından çıktığı değerlendirilen bu yangınla ilgili olarak incelemeler başlatıldı.

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