Kocaeli’de Amatör Futbol Maçında Kavga Çıktı

AMATÖR FUTBOLDA ÇATIŞMA İÇİNDE BİR GÜN

Kocaeli’de amatör futbol maçları sırasında olaylar kontrolden çıktı. U18 Ligi 1. Küme A Grubu’nda Avni Kalkavan Stadı’nda lider durumundaki Hisareyn ile ikinci sıradaki Güneşspor arasında oynanan son hafta mücadelesinde sahada sertlik yaşandı. Futbolcular arasında meydana gelen tekme ve yumruklaşmalar, bir anda ortamı savaş alanı haline dönüştürdü. Olaylar büyüyünce, polis ekipleri müdahale ederek sporcuları zorlukla ayırmayı başardı.

TAKIMLAR ARASINDAKİ GERGİNLİK DEVAM ETTİ

2. Amatör Lig B Grubu’nda yine Kocaeli’de Körfez Esentepe Stadı’nda gerçekleştirilen Körfez Olimpik ile Çubuklubala arasındaki maçta benzer olaylar yaşandı. Burada da futbolcular arasında yaşanan küfürleşmeler, kavganın fitilini ateşledi. Taraftarlar, bu kavgaya karışarak sahadaki çatışmayı daha da büyüttü. Uçarak sahaya atılan tekmelerle taraftarlar, futbolculara saldırdı. Polis, kargaşayı güçlükle kontrol altına aldı.