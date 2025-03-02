Kocaeli’de Ambulans Kaza Yaptı

AMBULANS KAZASI DERİNCE’DE MEYDANA GELDİ

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, hasta taşıyan bir ambulans hastaneye yetişmek isterken kırmızı ışıkta geçerek bir otomobille çarpıştı. Olay sonucunda yaralanan kimse olmazken, bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

OLAYIN AYRINTILARI

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 15.00 sıralarında Derince Liman Yolu üzerindeki trafik ışıklarında gerçekleşti. Kocaeli Şehir Hastanesi’ne hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçtiği esnada liman istikametinden gelen 41 ET 810 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hem ambulans hem de otomobilde hasar meydana geldi. Ancak kazada yaralanan kişilerin olmaması rahat bir nefes aldırdı.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, kaza yapan ambulansın içindeki hastayı başka bir ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza neticesinde bölgede bir miktar trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araç sürücüleri, ifadeleri alınmak üzere Derince Polis Merkezi’ne götürüldü ve polis olayla ilgili inceleme başlattı.