Kocaeli’de Araç Kazasında Çocuk Yaralandı

KAZA YERİ VE OLAY ANI

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, park halindeki bir kamyonete çarpan otomobildeki çocuk yaralandı. Kaza, Çamlıtepe Mahallesi’nde, Yunus Emre Caddesi’nde bulunan Mustafa Efe Kültür Merkezi önünde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre, 41 ACM 534 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle park halindeki 34 FAJ 622 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpma etkisiyle otomobildeki çocuk yaralandı. Olayın ardından kısa sürede sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansa alındı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.