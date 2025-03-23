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Kocaeli’de Aranan Şahıs Cezaevine Gönderildi

ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Kocaeli’de, çeşitli suçlardan ötürü hakkında kesinleşmiş olarak 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir şahıs, yapılan operasyonla yakalandı ve cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

SUÇLARININ DETAYLARI

Yakalanan K.B., “silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, konut dokunulmazlığını ihlal etme ve kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık” suçlarıyla aranıyordu. Şahıs, Kartepe ilçesinde düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

MAHKEME KARAR VERDİ

İfadesi alınan K.B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Emniyet birimleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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