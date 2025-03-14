Kocaeli’de Aranan Zanlı Gözaltına Alındı

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Kocaeli’de polis ekipleri, toplamda 39 ayrı suçla 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir zanlıyı yakaladı. Darıca’da gerçekleştirilen çalışmalarda, aranan şahısların tespit edilmesi adına önemli bir operasyon düzenlendi.

SUÇLARININ KAPSAMI GENİŞ

M.D. (24) isimli zanlı, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Giresun, Bayburt, Bartın ve Burdur gibi illerde işlediği suçlar arasından “silahla yağma”, “kredi kartlarını kötüye kullanımı”, “bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık” ve “kendisini kamu görevlisi ya da banka, sigorta çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” bulunuyor. Yapılan operasyon sonucunda gözaltına alınan zanlının ifadesi alındı.

TUTUKLAMA VE CEZAEVİNE GÖNDERİLİŞİ

Zanlı, çıkarıldığı Gebze Adliyesi tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Bu olay, polis ekiplerinin suçlularla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne seriyor.