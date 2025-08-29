Gündem

Kocaeli’de Atış Poligonunda Şahıs Vuruldu

kocaeli-de-atis-poligonunda-sahis-vuruldu

POLİGONDA YAŞANAN TRAJEDİ

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi Köroğlu Caddesi’nde yer alan bir atış poligonunda, poligona gelen Ebubekir Yılmaz (30), silahla başından vurulmuş şekilde bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, sağlık ve polis ekiplerini hemen yönlendirdi.

Ağır yaralı durumda olan Yılmaz, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleye tabi tutulduktan sonra Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, burada tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri, poligon alanında detaylı incelemeler yaptı. Genç adamın intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma çalışma süreci başladı.

ÖNEMLİ

Flaş

Ali Koç Döneminde 11 Teknik Direktör

Ali Koç'un liderliğinde Fenerbahçe, çeşitli dönemlerde 11 ayrı teknik direktörle çalıştı. Bu durum kulüp tarihinde önemli bir değişkenlik yarattı.
Gündem

Atış Poligonunda Başından Vuruldu

Başiskele'de atış poligonunda başından vurulmuş olarak bulunan 30 yaşındaki genç, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.