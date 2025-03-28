Kocaeli’de Bayram Tatilinde Trafik Denetimleri Artacak

Kocaeli Valisi İLHAMI AKTAŞ, Ramazan Bayramı tatili süresince hava ve karadan 24 saat denetim yapılacağını ifade etti. Valilikte gerçekleştirilen bayramlaşma programında personelle bir araya gelen Vali Aktaş, çocuklara da hediyeler dağıttı. Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aktaş, 9 günlük bayram tatili için alınan tedbirleri aktardı. Herkesin bayramını kutlayan Aktaş, “Siz kıymetli basın mensuplarının da bayramını kutluyorum. Bayram, tatil demeden çalışıyorsunuz. Tüm çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” dedi.

HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Bayram trafiğinde can ve mal kayıplarının engellenmesi için bazı yolların ağır tonajlı araçlara kapatılacağını belirtip Aktaş, “Trafik yoğunluğundan kaynaklı can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla bu sene bayram süresince TEM Otoyolu, D-100 ve D-130 kara yollarında kamyon, çekici türü araçların geçişine izin verilmeyecek. Hem trafik ekiplerimiz hem de jandarma ekiplerimiz gece gündüz demeden 24 saat esasına göre, hem radar uygulaması hem de trafik kontrolü yaparak vatandaşlarımızın seyahatlerini kazasız yapması için elinden gelen uğraşı yapacak. Aynı zamanda havadan da helikopter aracılığı ile denetimler yapılacak. Tüm arkadaşlarımız bugün süresince bayram bitimine kadar teyakkuzda olacak. Vatandaşlarımızın huzur, güven ve esenliği için sahada olacağız” şeklinde konuştu.

SİLAHA HAYIR

Bayramda havaya ateş açılmasıyla ilgili de uyarıda bulunan Aktaş, “Vatandaşlarımızın sevincini silahsız kutlamasını istiyoruz. Bayramda, düğünlerde, maçlarda da bu böyle olmalı. Maalesef can kayıpları oluyor. Bu yüzden bayramı silahsız kutlamalarını istiyoruz, silaha hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.