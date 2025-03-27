Kocaeli’de Bayram Trafiği İçin Yeni Tedbirler

KAZA VE TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN ÖNLENMESİ

Kocaeli Valiliği, bayram tatili sırasında meydana gelebilecek kazaların ve trafik yoğunluğunun önüne geçmek için yeni düzenlemeler yaptı. Yapılan açıklamada, 28 Mart Cuma saat 16.00’dan 30 Mart Pazar saat 01.00’e kadar TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda kamyon, çekici ve tanker türü araçların trafiğe çıkışının yasak olduğu belirtildi. İstisnai durumlar için özel izin verilebileceği vurgulanarak, “Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir” denildi.

TRAFİK DENETİMLERİ ARTIRILACAK

Açıklamada ayrıca, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’nın kaza riski yüksek alanlarda trafik denetimlerini artıracağı ifade edildi. “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgelerinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetime ağırlık verecek, devriye hizmetlerini artıracak, trafik kontrollerini mevcut genelgeler ve ilgide kayıtlı emirler doğrultusunda sürdüreceklerdir. Trafik akışının düzenli sağlanması için gerekli tedbirler alınacaktır. Bayram öncesi ve dönüş sırasında otoyollar, D-100, D-130 karayollarında ekip sayıları artırılacak ve riskli noktalarda ekip bulundurulacaktır” denildi. Ayrıca, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolları ile diğer devlet yollarında, belirtilen tarihlerde trafik ekiplerinin görev alacağı açıklandı.

SİLAH ATIŞINA MÜSAADE YOK

Bayram sırasında silah atılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ifade edilerek, hırsızlık, yankesicilik ve kapkaç gibi suçların önlenmesi için resmi ve sivil polis ekiplerinin faaliyette olacağı belirtildi. Belediyelerin, iş yeri denetimlerini artırarak altyapı hizmetlerinin kesintisiz sürmesini sağlayacağı da vurgulandı.

AÇILAN HİZMETLER KESİNTİSİZ OLACAK

112 acil servisleri, hastaneler ve sağlık birimlerinin bayram boyunca kesintisiz hizmet verecek şekilde personel takviyesi yapacağı açıklanırken, Kocaeli’de yolların açık tutulması ve elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin sürekli devam etmesi için gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.