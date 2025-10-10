Kocaeli’de Biberiye Hasadında Yüksek Rekolte Bekleniyor

Son yıllarda Türkiye’nin önde gelen tıbbi ve aromatik bitki üretim merkezlerinden birisi haline gelen Kocaeli’de, biberiye hasadına başlanmasıyla birlikte kuraklığa rağmen yüksek verim bekleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2020 yılında başlattığı Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi kapsamında kentte yaklaşık 1000 dönüm alanda sözleşmeli tarım modeliyle biberiye, nane, melisa ve kekik üretiliyor. Proje sayesinde Kocaeli, özellikle biberiye bitkisinde “Türkiye’nin en büyük konvansiyonel üretim merkezi” konumuna geldiği bildiriliyor. Kentteki üretim alanlarında ağustos sonu itibarıyla naneyle başlayan hasat işlemleri, biberiye ile devam ediyor. Bu yıl etkili olan kuraklığa rağmen biberiyede yüzde 20 rekolte artışıyla 200 ton civarında ürün elde edilmesi hedefleniyor.

HASAT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sabahın erken saatlerinde tarlaya giren işçiler tarafından hasat edilen biberiyeler, İzmit’teki distilasyon tesisine gönderiliyor. Burada, damıtma tanklarına alınan bitkilerden uçucu yağlar elde ediliyor. Elde edilen uçucu yağların bir kısmı gıda ve kozmetik sanayisine hammadde olarak satılmakta, diğer bir kısmı ise Sekapark A.Ş. tarafından üretilen çeşitli gıda ve kozmetik ürünlerinde değerlendiriliyor. TABİP projesinin yürütücülüğünü üstlenen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Sekapark A.Ş. Genel Müdürü Bayram Karakuş, projenin Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla çiftçinin refahını artırmak ve katma değerli üretime yönlendirmek amacıyla 2020 yılında hayata geçirildiğini vurguladı.

PROJE ÇİFTÇİLERE DESTEK SAĞLIYOR

Pilot bölge olarak Kandıra’nın seçilmesiyle birlikte tıbbi ve aromatik bitkilerin dikiminin gerçekleştirildiğini ifade eden Karakuş, zamanla diğer ilçelerde de uygun bitkilerin ekimine geçildiğini aktardı. Projenin şu an yaklaşık 1000 dekar alanda biberiye, nane, melisa ve kekik üretimi ile devam ettiğini belirten Karakuş, “Çiftçilerimizle sözleşmeli tarım yapıyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak çiftçinin yükünü ciddi manada üstleniyoruz. Bakım, sulama ve otla mücadele gibi daha basit işlerini çiftçilerimiz yapıyor, zorlu olan dikim ve hasat gibi işlemleri biz üstleniyoruz” şeklinde konuştu. Ekim sonuna kadar hasat işlemlerinin tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Karakuş, bu sene kuraklık şartlarına rağmen rekoltenin iyi gittiğini ve 200 ton civarında yaş ürün elde etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

ÜRÜN YELPAZESİ GİDEREK GENİŞLİYOR

Hasat sonrası bitkilerin bozulmaması için hızlıca distilasyon tesisine gönderildiğini anlatan Karakuş, burada uçucu yağ alma işlemlerinin gerçekleştirildiğini, TÜBİTAK’taki tesislerinde ise özüt çıkarma işleminin yapıldığını aktardı. Uçucu yağların genelde kozmetik sektöründe kullanıldığını, özütün ise gıda takviyeleri için talep edildiğini belirten Karakuş, “Bitkileri farklı ürünlerde kullanarak 100’den fazla ürün geliştirdik. Bunları perakende sektörüne ve dijital platformlara sunuyoruz. Uçucu yağ gruplarımız, baharatlık ve çaylık bitkii gruplarımız bulunuyor. Aynı zamanda pişmaniye ve cezerye gibi ürünler de yapılıyor. Hedefimiz, bu ürünlerin katma değerini artırarak ihracat hacmimizi genişletmek” şeklinde sözlerini sürdürdü.

ORGANİK TARIM YAPILIYOR

Karakuş, organik tarım yönetmeliğine uygun olarak konvansiyonel üretim yaptıklarının altını çizerken, “Ürünlerimizde hiçbir şekilde pestisit kullanılmıyor. 1000 dekarlık alanda organik tarım yapmak kolay değil. TABİP, sürdürülebilir tek proje olma özelliği taşıyor. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde dağdan toplanma metoduyla elde edilen biberiyenin aksine biz bunları konvansiyonel yöntemle üretiyoruz” diye ifade etti.