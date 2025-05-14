Kocaeli’de Bıçaklı Saldırı Gerçekleşti

GEBZE’DE ÖĞRENCİYİ BİÇAKLAYAN SALDIRGAN SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir özel öğretim kursuna sopa ve bıçakla giren bir kişi, daha önce tartıştığı 18 yaşındaki öğrenci Turgut Aras K.’yi bıçakladı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, gözaltına alınan ve zihinsel engelli olduğu iddia edilen saldırgan ardından serbest bırakıldı. Turgut Aras K., vücuduna 4 dikiş atıldıktan sonra, kursta güvenlik olmadığı için bunun yaşandığını ifade etti. Kursun sahibi Mustafa U. ise gerekli önlemleri alacaklarını söyledi.

Olayın Gelişimi

22 Nisan’da saat 18.00 sularında Mustafapaşa Mahallesi 708. Sokak’taki özel öğretim kursunda meydana gelen olayda, 12. sınıf öğrencisi Turgut Aras K., sınıfın penceresinde bir kişi ile tartıştı. Birkaç dakika sonra, zihinsel engelli olduğu öne sürülen bu kişi, elinde sopa ve bıçakla sınıfa girerek Turgut Aras K.’ye saldırdı. Turgut Aras K. bıçaklanırken, saldırı kurs sahibi Mustafa U. tarafından durduruldu. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden Turgut Aras K.’ye 4 dikiş atıldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı kaydedildi.

Olay Anı ve Güvenlik Zafiyeti

Turgut Aras K., binada güvenlik personeli olmadığını belirterek, “Şahıs bize küfrediyordu. Ben de sakin olmasını istedim. Şahsın engelli olduğunu anlayarak arkadaşlarıma fazla muhatap olmamalarını söyledim. Ama bunu onun duymayacağı şekilde söyledim. Sonra teneffüs bitip derse başlayınca adam önce yan sınıfa bakıp beni arıyor. Bulamayınca bizim sınıfa geliyor, beni görünce ‘Ne konuşacaksın lan benimle’ diyerek sol elinde sopa, sağ elinde bıçak bana saldırmaya başlıyor” dedi. Turgut, yaşanan olay sonrası kurs sahibi tarafından yarasının temizlenmeye çalışıldığını belirtti ve ekledi, “Polise dahi haber vermedi.”

Kurs Sahibinin Açıklamaları

Mustafa U., saldırgan ve öğrenciler arasında ‘laf atma’ nedeniyle kavga çıktığını vurgulayarak, “Talihsiz bir olay yaşadık. Şahsın ağzı kokuyordu, sanırım alkollüydü. Öğrencimize polise gitmesi için yardımcı olduk ve olay anının görüntülerini bizzat verdik. Bıçağı sonradan fark ettik ve o bıçağı polise götürdüm” şeklinde konuştu. Ayrıca, güvenlik personeli konusunda bakanlığın böyle bir zorunluluk getirmediğini ifade eden U., yaşananların ardından kapıya şifreyle girilebilen bir sistem kurduklarını söyledi. Turgut Aras K.’nin saldırı sonrasında kursa devam etmediği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.