Kocaeli’de Boynundan Bıçaklanan Genç İçin Tutuklama

DERİNCEDİ KANLI OLAY

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 28 yaşındaki bir genci evinin önünde bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı ve tutuklandı. Olay, akşam saat 21.00 sıralarında Sırrıpaşa Mahallesi Harmantarla Sokak’ta gerçekleşti. Kadir Çetin, yaşanan bir tartışma sonrası boynundan bıçaklandı.

OLAĞANÜSTÜ MÜDAHALE

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ağır şekilde yaralanan Çetin, ilk tedavisinin ardından önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ardından Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili O.B. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.