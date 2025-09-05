Kocaeli’de Çalınan Araçla İlgili Şüpheliler

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, anahtarı kopyalanan ve GPS takip cihazı yerleştirilen bir otomobilin çalınmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğerine adli kontrol şartı getirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, 31 Ağustos’ta Derince’deki bir kiralama firmasına ait otomobilin çalınmasıyla başladı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkındaki soruşturma sırasında şüphelilerin, kiraladıkları otomobilin anahtarını bir cihazla kopyaladığını ve aracın içerisine yerleştirilen (Airtag) GPS takip cihazı sayesinde yerinin belirlendiğini tespit etti. Şüphelilerin, aracı firmaya teslim ettikten kısa bir süre sonra başka bir araçla gelip, GPS sayesinde belirledikleri otomobili çaldıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen M.B.K. ve Ö.S., 1 Eylül günü İstanbul’da düzenlenen operasyonla çaldıkları otomobille birlikte ele geçirildi. M.B.K. ve Ö.S.’nin iş yerinde yapılan aramalarda şasi ve beyin okuma cihazları, araç anahtarlarını kopyalamaya yarayan cihaz, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araç ruhsatı, farklı araçlara ait kopyalanmış 3 anahtar ve 11 kopyalanmaya hazır ham araç anahtarı bulundu.

ADLİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B.K. tutuklandı, Ö.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan otomobil ise gerekli işlemlerin ardından kiralama firmasına teslim edildi.