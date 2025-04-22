Kocaeli’de Cinayet Davası Devam Ediyor

KOCAELİ’DE CİNAYET İDDİASI VE YARGILAMA SÜRECİ

Kocaeli’de halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’ün (56) öldürülerek, cesedinin asitle eritildiği cinayetle ilgili olarak, aralarında lise arkadaşlarının da bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, Cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların ‘delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

OLAYIN DETAYLARI VE POLİSİN İNCELEMELERİ

Körfez ilçesi Hereke bölgesinde faaliyet gösteren ünlü bir halı fabrikasının sahibi Nurhan Ör’ün 7 Kasım 2023’ten bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Yapılan araştırmalarda, yaklaşık bin saatlik güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda, Ör’ün en son lise arkadaşı Işık Eren (57) ile görüştüğü tespit edildi. Güvenlik kameralarında İstanbul’un Sultanbeyli ilçesine gittiği belirlenen Ör, buradan bir daha çıkmadı. Aracı ise Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulundu. Ekipler, Ör’ün Sultanbeyli’deki galeride darbedilerek bayıltıldığını, bir aracın bagajına konulup Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir çiftliğe götürüldüğünü ve burada cesedinin parçalara ayrılarak asitle eritildiğini ortaya çıkardı. Bu çalışmalar neticesinde Işık Eren, Ahmet Toraman (58), Bahadır Toraman (31), Ceyhun Azak (58), Emrah Dakal (35) ve Ferdi Gün gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

SAVCININ MÜTALAASI VE TALEPLERİ

Bugün Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden duruşmada, tutuklu sanıkların ve Ör’ün yakınları ile avukatlarının katılımı ile Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, Işık Eren’in cinayeti planladığını, Nurhan Ör’ün araç bagajında elleri, ayakları, bacakları ve ağzı bağlı biçimde halıya sarılı şekilde ölü bulunduğunu aktardı. Olay öncesinde sülfürik asit, satır, tulum ve muşamba gibi malzemelerin alındığı, sanıkların amacının Nurhan Ör’ü öldürmek olduğu dile getirildi. Sanıkların, delilleri gizlemek için tasarlayarak cinayet işledikleri vurgulandı.

Savcı, duruşmada ayrıca, tutuklu 6 sanığın ‘delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını, ‘cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 2 yıl ile 7 yıl, ‘birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüs’ suçundan ise 10 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.