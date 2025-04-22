Kocaeli’de Cinayet Davasında Talep Nedeniyle Mütalaa Açıklandı

CİNAYET DAVASI VE MÜTASELALAR

Kocaeli’nde halı fabrikası sahibi Nurhan Ör’ü (56) öldürüp, cesedinin asitle yok edildiği cinayetle ilgili davada, tutuklu 6 sanığın yargılaması sürüyor. Cumhuriyet savcısı, sanıkların “delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Heyet, Kocaeli 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde nitelikli cinayetin detaylarını değerlendiriyor.

OLAYIN SEYRİ

Nurhan Ör’ün 7 Kasım 2023’ten beri haber alınamaması üzerine yakınları polise başvurdu. Elde edilen güvenlik kameraları çözümleriyle, Ör’ün en son lise arkadaşı Işık Eren (57) ile görüştüğü tespit edildi. İlgili kayıtlar, Ör’ün Işık Eren’in İstanbul’daki galerisine gittiğini, sonrasında ise ortadan kaybolduğunu gösterdi. Polis, Ör’ün aracını Kocaeli’nin Gebze ilçesinde terk edilmiş olarak buldu ve daha sonraki araştırmalarda, Sultanbeyli’de Eren’in arabasında darbedilerek bayıltıldığını, ardından Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir çiftliğe taşınıp vücudunun parçalara ayrılarak asitte eritildiğini ortaya koydu.

SANIKLAR VE SAVUNMA

Olayın ardından Işık Eren ile birlikte Ahmet Toraman (58), Bahadır Toraman (31), Ceyhun Azak (58), Emrah Dakal (35) ve Ferdi Gün gözaltına alındı ve tutuklandı. Geçtiğimiz yıl 15 Kasım’da Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede tabut yerine güller serildi. Davanın duruşmasında, sanıkların ifadeleri ve delil durumu öne çıktı.

SAVCININ MÜTALASI VE TALEPLER

Duruşmada, Cumhuriyet savcısı Işık Eren’in planlı bir cinayet eylemi içinde yer aldığını belirtti. Mütalaada, Nurhan Ör’ün hayatının son bulduğu anı, “araç bagajında elleri, ayakları, bacakları ve ağzı bağlı şekilde halıya sarılı” olarak detaylandırdı. Sanıkların, Nurhan Ör’ü öldürmede bir gizleme ve suçu örtme amaçları olduğuna vurgu yapıldı. Mütalaada, tutuklu sanıkların “delilleri gizlemek suretiyle tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası isteminin yanı sıra, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 2 yıl ile 7 yıl arasında, “birden fazla kişi tarafından silahla yağmaya teşebbüsten” ise 10 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmalarına yönelik talepler yer aldı.