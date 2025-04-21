Kocaeli’de Cip-Otomobil Kazası, İki Yaralı

KAZA SONUCU İKİ YARALI

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir cip ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, saat 22.00 civarında Gebze’deki Mevlana Mahallesi’nde gerçekleşti. Ömer O. yönetimindeki 34 DYS 986 plakalı cip, Soma Maden Şehitleri Caddesi ile Şehit Oğuzhan Demir Caddesi kavşağında, İbrahim K. idaresindeki 34 HVZ 326 plakalı otomobille çarpıştı.

YARALILARA MÜDAHALE EDİLDİ

Kaza sırasında sürücüler Ömer O. ve İbrahim K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla kaza yerine ulaştı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

TRAFAKTEKİ DURUM

Kaza dolayısıyla bir süre trafiğe kapanan kavşak, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.