Kocaeli’de Çocuk Hayat Kurtarıldı

OLAY ANINDAKİ MÜDAHALE

Kocaeli’de, boğazına cips kaçan ve nefes alamayan bir çocuk için çağrıda bulunan bir otobüs şoförü, kısa süre içinde hayat kurtardı. O anlar, aracın içindeki kameraya yansıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş’ye ait olan ve Gebze-Dilovası hattında yolcu taşıyan otobüs, Gebze istikametinde seyrederken, aniden içerden yükselen çığlıklar dikkat çekti. Söz konusu sesler üzerine, otobüs şoförü Ferdi Karabacak, aracı yol kenarına hızlıca çekti.

HEİMLİCH MANEVRASI İLE KURTARMA

3 yaşındaki çocuğun soluk borusuna cipsin kaçtığını fark eden şoför Karabacak, zaman kaybetmeden müdahale etti. Heimlich manevrasını uygulayarak, çocuğun boğazındaki cipsi çıkardı. Şoförün soğukkanlılığı ve çocuğu kurtardığı anlar, araç içi kamerasında kaydedildi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Hay Allah senden razı olsun. Ferdi kaptanımız boğazına yiyecek kaçan minik bir yolcumuzu Heimlich manevrası ile kurtardı. Hızlı ve soğukkanlı müdahalesi için şoförümüzü tebrik ediyorum. İnsan hayatına dokunan bu örnek davranış hepimize gurur verdi” şeklinde konuştu.