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Kocaeli’de Çoklu Suçtan Aranan Zanlı Yakalandı

39 SUÇTAN ARANAN ZANLI YAKALANDI

Kocaeli’de, polis ekipleri tarafından 39 ayrı suç nedeniyle 37 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan bir kişi yakalandı ve cezaevine gönderildi. Darıca ilçesinde aranan şahısların tespit edilmesine yönelik yürütülen çok yönlü çalışmalar sonucunda, Kocaeli, İstanbul, Ankara, Bursa, Antalya, Kayseri, Çanakkale, Balıkesir, Isparta, Giresun, Bayburt, Bartın ve Burdur’da işlediği suçlar tespit edilen M.D. (24) başarılı bir operasyon ile gözaltına alındı.

SUÇLARI VE CEZA SÜRECİ

M.D., “silahla yağma”, “kredi kartlarının kötüye kullanımı”, “bilişim sistemleri üzerinden dolandırıcılık” ve “kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta çalışanı olarak tanıtmak suretiyle dolandırıcılık” gibi 39 farklı suçtan ötürü aranmaktaydı. Bunun yanı sıra, 5 bin 820 TL para cezası da bulunuyordu. Zanlının ifadesi alındıktan sonra, Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklanan M.D., Kandıra Cezaevi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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