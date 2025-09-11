Kocaeli’de Davada Hapis Cezası İstendi

KUYUMCULUK DAVASINDA YENİ GELİŞMELER

Kocaeli’de 2014 yılında birçok vatandaşı etkileyen kuyumculuk davası 11. yılına girerken, 22. duruşmada savcı mütalaasını sundu. Dava kapsamında 4 sanığın beraatini, 4 şirket yöneticisinin ise toplamda 79 kez ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan 1 ila 7 yıl hapis cezası ve adli para cezası talep edildi. 26-27 Haziran 2014’te gerçekleşen olaylarla ilgili dava, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sürüyor.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU

Savcı, sanıkların İzmit’te faaliyet gösteren kuyumculuk şirketinde uzun yıllar boyunca esnaflık yaptığını ve müşterilerinin güvenini kazanarak yatırım ya da güvenlik amaçlı altın ve dövizlerini emanete aldıklarını belirtti. Sanıkların, karşılığında kartvizit üzerinde yazılı belge vererek daha sonra iş yerini kapattıklarını ve mağdurları zarara uğrattıklarını ifade etti. Cumhuriyet savcısı, Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nin emsal kararlarına atıfta bulunarak, somut olayda ‘dolandırıcılık’ suçunun unsurlarının oluşmadığını, eylemlerin TCK’nın 155/2. maddesinde düzenlenen ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçunu oluşturduğunu vurguladı.

BERAAT VE CEZA TALEPLERİ

Sanıklardan Esengül Uludağ, Perihan Tüysüz, Turgay Tüysüz ve Melike Zortaş hakkında yeterli delil bulunmadığı için beraat talep edildi. Bazı sanıklar yönünden Bankacılık Kanunu’na muhalefet suçunun unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, beraat gerektiği ifade edildi. Şirket yöneticileri Cengiz Tüysüz, Turgut Tüysüz, Yüksel Hancızade ve Cemalettin Albayrak hakkında da 79 müştekiye karşı işlenen eylemler nedeniyle, ‘hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan ceza talep edildi. Bu sanıkların her biri için 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası öngörüldü.

DURUŞMA ERTELEME

Sanık Cengiz Tüysüz’ün avukatı Hakan Ruşen Arda, savcının mütalaasını kabul etmemiş ve savunma için ek süre talep etmiştir. Katılan vekilleri de mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre isteyince, mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.