Kocaeli’de Denetimler Gerçekleştirildi

KONTROL İŞLEMLERİ

Kocaeli’de 285 podlisin katılımıyla günübirlik kiralanan evler ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimler yapıldı. Kontroller neticesinde Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet eden işletmelere 19 bin TL’ye yakın idari para cezası uygulandı.

Kocaeli’de Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 10.00-20.00 saatleri arasında yapılan bu denetim, il genelinde 63 ekip ve 285 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada, Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) projesine kayıtlı 42 işletmeciye ait 55 günübirlik ev kontrol edildi. Denetim esnasında Kimlik Bildirme Kanunu’na muhalefet eden 3 iş yerine toplam 17 bin 853 TL idari ceza kesildi.

ARAÇ KİRALAMA FIRMALARINA YÖNELİK İŞLEMLER

Bu denetimlerin yanı sıra, Kiralık Araç Bildirim Sistemi (KABİS) projesine kayıtlı 496 araç kiralama firmasından 162’si denetlendi. Çalışanların kimlik bildirimi yapmadığı tespit edilen 3 iş yerine toplam 1.157 TL idari para cezası uygulanması için gerekli işlemler başlatıldı.