Kocaeli’de Denizde Kaybolan Genç Aranıyor

Olayın Gelişimi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili’nde yaşanan bir olayda, bir vatandaş denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu bildirerek ihbarda bulundu. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemen arama çalışması başlattı.

Tanık İfadesi

İhbarı yapan kişinin ifadesine göre, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanışmış. Vatandaş, “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi. Bir süre sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm” diye konuştu.

Arama Çalışmaları

Yardım çağırmaya gittiği esnada Y.K.’nin denizde olduğunu ancak geri döndüğünde çıkıp çıkmadığını göremediğini belirtti. “Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum” ifadelerinde bulundu. Öte yandan, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 3 saattir devam ediyor fakat şu ana kadar Y.K.’ye dair bir iz bulunamıyor.