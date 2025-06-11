Gündem

Kocaeli’de Denizde Kaybolan Genç Aranıyor

kocaeli-de-denizde-kaybolan-genc-araniyor

Olayın Gelişimi

Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Cebeci Sahili’nde yaşanan bir olayda, bir vatandaş denize giren Y.K. isimli gencin bir süre sonra gözden kaybolduğunu bildirerek ihbarda bulundu. İhbar sonrası bölgeye jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, hemen arama çalışması başlattı.

Tanık İfadesi

İhbarı yapan kişinin ifadesine göre, Y.K. ile denize girmeden kısa bir süre önce tanışmış. Vatandaş, “Alkol almıştı. ‘Darlandım, ailemle sorunlarım var’ dedi ve denize girdi. Bir süre sonra bana seslendi, iyi olmadığını fark ettim. Hemen koşarak ekiplere haber verdim. O sırada çırpındığını gördüm” diye konuştu.

Arama Çalışmaları

Yardım çağırmaya gittiği esnada Y.K.’nin denizde olduğunu ancak geri döndüğünde çıkıp çıkmadığını göremediğini belirtti. “Günübirlik buraya geldiğini söyledi. Ailesine ulaşamadım çünkü kim olduklarını bilmiyorum” ifadelerinde bulundu. Öte yandan, ekiplerin bölgede yürüttüğü arama çalışmaları 3 saattir devam ediyor fakat şu ana kadar Y.K.’ye dair bir iz bulunamıyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Radarlar Bayramda Çok Tartışıldı! Cezalar İptal Edilebilir

Bayram tatilinde radar uygulamaları tartışma yarattı; İçişleri Bakanı'nın 30 km'deki radarları duyurması, vatandaşlardan tepkiler aldı. Uzmanlar yapay zeka destekli sistemler üzerine yorumlarda bulundu.
Ekonomi

Gözler Zam Açıklamasında 600 Bin İşçi

Kamu işçileri için zam müzakereleri kritik bir aşamaya ulaştı. Hükümet, yarın 600 bin kamu işçisine yönelik zam önerisini açıklayacak.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.