Kocaeli’de Deprem İçin Bekleyen Maskeler

DOLU TIR MEDİKAL MASKE İKİ YILDIR BİNA KATINDA BEKLEMEKTE

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde deprem bölgesine gönderileceği belirtilen bir tır dolusu medikal maske, yaklaşık 2 yıldır bir binanın zemin katında duruyor. İyilik yapmak isterken mağdur olan bina sahibi, “Bu maskeleri buradan alsın ve dağıtsınlar. Ekmek olsa dağıtacağım ama ekmek değil ki” diyor.

MAGDURİYETİNİ PAYLAŞTI

Körfez’de yaşayan 52 yaşındaki uzun yol şoförü Ömer Tek, zor durumda kaldığını ifade ediyor. İki yıl önce kendisine gelen kişiler, deprem bölgesine gönderileceğini belirterek 1 tır dolusu medikal maskeyi binasının zemin katına bırakmak istiyor. Bu kişiler, maskelerin her bir kolisinde 1200 adet olduğunu ve yaklaşık 1 ay içinde alınacağını iletmiş. Tek, onlara inanarak bu sürece yardımcı olmaya karar vermiş. Ancak, 1 ay içinde alınacağı söylenen maskeler tam 2 yıldır orada duruyor ve kira ödemesi yapılmıyor.

İŞİNİ DÜZENLEYEMİYOR

Ömer Tek, yaşadığı durumu İhlas Haber Ajansı muhabirine şöyle aktarıyor: “Bir gün bize geldiler. ‘Deprem bölgesine maske gidecek. Maskeleri buraya 1 aylığına koyabilir miyiz?’ dediler. Biz de iyilik ettik, kabul ettik ve bıraktılar. Ama dedikleri 1 ay, 2 yıl oldu. Şuanda gerçekten mağdur durumdayız. Kira da ödeniyor. Buraya daire yapmayı planlıyorum ama bu sürecin olduğu yerde yapılamıyor. Maskelerin gönderileceği fabrikaya ulaştım ve ‘ben malı sattım, bizi dolandırdılar’ ifadelerini aldım.”

MASKELERİN İADESİNİ İSTİYOR

Kolilerin binasından kaldırılmasını isteyen Tek, “Bu maskeleri buradan alsınlar. Bir tır dolusu malzeme var. Dışarı sokağa atsam bile sığmaz. Maskeler de kaliteli. Her bir kolide 1200 adet maske var. Kolinin bir tanesi 120 euroya satılıyor. Para istemiyorum, yeter ki bu maskeleri alsınlar. Ekmek olsaydı dağıtacaktım ama ekmek değil ki bu maskeyi kimse almıyor. Çalıntı mal mı, ne olduğu belli değil” diye belirtiyor.