Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Cezaevine Gönderildi

KENDİSİNİ POLİS OLARAK TANITTIKTAN SONRA DOLANDIRICILIK YAPTI

Kocaeli’de dolandırıcılık faaliyetlerine karışan bir şüpheli, kendisini polis olarak tanıtarak 950 bin TL değerinde vurgun yapıyor. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit ve Gebze ilçelerinde bu tür dolandırıcılık olaylarını araştırmak amacıyla bir çalışma başlatıyor.

Yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilerin mağdur vatandaşları manipüle ederek yaklaşık 950 bin TL değerindeki ziynet eşyalarını aldıkları tespit ediliyor. İstanbul’da düzenlenen bir operasyonda M.Ö. isimli şüpheli yakalanarak, Kocaeli Adliyesi’nde hakimin karşısına çıkarılıyor. Yapılan incelemeler sonucunda, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.