Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OLAYI VE TUTUKLAMA

Kocaeli’de bir şahıs kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, bir vatandaşı dolandırmayı başardı. Şahıs, “dava dosyalarını çözeceğini” söyleyerek, G.K. isimli vatandaştan toplamda 71 bin 500 TL para aldı. Olayın detaylarına göre, şüpheli Ş.D. bazı kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili olarak başlatılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin kimliği ortaya çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla Ş.D.’yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, adli mercilere gönderildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı, cezaevine gönderildi.