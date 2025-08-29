Haberler

Kocaeli’de Dolandırıcı Yakalandı, Tutuklandı

DOLANDIRICILIK OLAYI VE TUTUKLAMA

Kocaeli’de bir şahıs kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, bir vatandaşı dolandırmayı başardı. Şahıs, “dava dosyalarını çözeceğini” söyleyerek, G.K. isimli vatandaştan toplamda 71 bin 500 TL para aldı. Olayın detaylarına göre, şüpheli Ş.D. bazı kamu görevlilerinin isimlerini kullanarak güven oluşturmaya çalıştı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili olarak başlatılan araştırmalar sonucunda, şüphelinin kimliği ortaya çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları operasyonla Ş.D.’yi gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından şüpheli, adli mercilere gönderildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan zanlı, cezaevine gönderildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Güven Bana Yarışması, Gerilim Dolu

Güven Bana yarışması, yeni bölümlerinde izleyicileri düşündüren dikkat çekici sorularla dolu. Bu sorular, izleyicilerde merak ve heyecan yaratmaya devam ediyor.
Haberler

Yarışmada Bilgi Ve Güven Belirleyici

Güven Bana yarışmasının son bölümünde sorular izleyicilerin ilgisini çekti. Seyirciler, soruların cevaplarını merakla bekledi, özellikle Rumeli Hisarı'nın hangi padişah döneminde yapıldığı konusu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.