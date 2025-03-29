Kocaeli’de Dolandırıcılık Suçlusuna Operasyon

DOLANDIRICILIK SUÇUNDAN ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
Kocaeli ilinde dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
OPERASYONUN DETAYLARI
Yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunan 37 yaşındaki C.D., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanmasının ardından, C.D. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.