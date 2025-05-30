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Kocaeli’de Düğün Heyecanı Yaşandı

DÜĞÜN TÖRENİ HEYECANLI ANLARA SAHNE OLDU

Kocaeli’deki bir otelde dünyaevine giren Kerem Aktürkoğlu, mikrofonu eline alıp konuşma yaptığı esnada heyecanını gizleyemedi. A Milli Takım ve Benfica’nın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Aralık ayında Ceren Azak ile nişanlanmıştı. Aktürkoğlu, Sakarya’da gerçekleştirilen düğün töreninde, Milli Takım’dan yakın arkadaşları ve Fatih Terim gibi önemli isimler katıldı.

KONUSMASINDA MUTLULUĞUNU PAYLAŞTI

Düğün sırasında mikrofonu eline alan başarılı futbolcu, “Ben aslında insanların önünde futbol oynamaya çok alışığım. Böyle durumlar biraz heyecan verici oluyor, o yüzden biraz heyecanlıyım ama tabii ki çok mutluyum. İnşallah değerli, sevgili eşimle mutlu, huzurlu nice yıllarımız olur” sözleriyle mutluluğunu ifade etti.

GELECEK HAYATINA YENİ BİR ADIM ATTILAR

Ceren Azak, 1997 doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunu. Şu an özel bir anaokulunda eğitim koordinatörü olarak görev yapan Azak, çocukların psiko-motor gelişimini destekleyen projeleriyle tanınıyor. Çift, 2022 yılında bir sosyal sorumluluk etkinliğinde tanışmış ve Aralık 2024’te aile arasında yapılan nişanla evlilik yolunda ilk adımlarını atmıştı.

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