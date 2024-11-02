Kocaeli’de Durdurulan Araçta Eserler Bulundu

ŞÜPHELİ ARAÇTA TARİHİ ESERLER BULUNDU

İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçaklığı ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında Dilovası’nda şüpheli bir aracı durdurdu.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Durdurulan araçta yapılan aramada, Osmanlı ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 17 obje, 13 kama, 8 kılıç, 3 eski döneme ait tabanca, 2 tablo, bir mermer sütun, bir çeşme havzası, mezar steli, Eros heykel başı, kolye ve kaftan tespit edildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.