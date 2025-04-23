Kocaeli’de Eğitime Ara Verildi

OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kocaeli Valiliği, İstanbul’da meydana gelen depremler nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin Kocaeli’de de hissedildiği belirtildi. 24 Nisan’da eğitime bir gün süreyle ara verileceği ifade edildi.

DETAYLI AÇIKLAMALAR

Açıklamada: “Marmara Denizi İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İlimizde de hissedilmiştir. 24 Nisan 2025 Perşembe günü İlimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (uygulamalı sürüş eğitimleri hariç) ve diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim Kurumları dahil) eğitim ve öğretime bir gün ara verilmiştir.” ifadesine yer verildi.

İDARİ İZİNLER HAKKINDA

Valilik ayrıca, kamu kurumlarında çalışan malül gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) bir gün idari izinli sayılacağını bildirdi. Geçmiş olsun dilekleriyle kamuoyuna saygı ile duyurmuşlardır.