Haberler

Kocaeli’de Eroin Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU: EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada pul biber içine gizlenmiş 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste narkotik köpeğiyle detaylı bir arama gerçekleştirdi.

PUL BİBER ARASINDA GİZLİ EROİN

Gerçekleştirilen aramada, paketlenmiş pul biber içinde gizlenmiş 12 adet poşet bulundu. Bu poşetlerin toplamında 6 kilo 765 gram eroin yer alıyor. Olayla ilgili olarak uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen E.D. ve E.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Isparta’da 243 Aranan Şahıs Yakalandı

Isparta'da düzenlenen operasyonlarda, ağır suçlardan hapis cezası bulunan 79 kişi dahil toplam 243 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi. Suçlar arasında dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti bulunuyor.
Haberler

19 Yaşındaki Can G. Saldırıyla İlgili

İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli Savcı Ercan Kayhan, bir restoranda bıçaklı saldırıya hedef oldu. Kayhan'ın kimliği ve yaşadığı yer hakkında bilgi veriliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.