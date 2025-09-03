Kocaeli’de Eroin Ele Geçirildi

POLİS OPERASYONU: EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Kocaeli’de, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda, şehirlerarası yolcu otobüsünde yapılan aramada pul biber içine gizlenmiş 6 kilo 765 gram eroin ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurulan şehirlerarası otobüste narkotik köpeğiyle detaylı bir arama gerçekleştirdi.

PUL BİBER ARASINDA GİZLİ EROİN

Gerçekleştirilen aramada, paketlenmiş pul biber içinde gizlenmiş 12 adet poşet bulundu. Bu poşetlerin toplamında 6 kilo 765 gram eroin yer alıyor. Olayla ilgili olarak uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen E.D. ve E.Ö. isimli iki şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.